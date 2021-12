Streamingstarts Dezember 2021 – Deshalb ist «Yellowjackets» die schaurigste Teen-Serie des Jahres

In einer amerikanischen Teen-Serie wirds nach einem Flugzeugabsturz richtig schaurig.

«Yellowjackets»

Gemeinsam mit Bart Nickerson hat sie die Serie erschaffen, die sich um das titelgebende High-School-Fussball-Team dreht. Darum gehts: Die Spielerinnen stürzen 1996 auf dem Weg zu einem Match mit einem Flugzeug in der kanadischen Wildnis ab. Auf Hilfe warten sie vergeblich, die Gruppe muss eineinhalb Jahre ohne Rettung auskommen.

Switch in die Gegenwart

Was sie vor 25 Jahren gesehen und wie weit sie gegangen sind, um zu überleben, verfolgt die Frauen noch immer. Bis zum Schluss spielt die Serie damit, was genau die Teenagerinnen damals getan haben – wir spoilern nicht, aber mit Gänsehaut und brutalen Ritualen samt Masken und Fellen hält sich «Yellowjackets» auf jeden Fall nicht zurück.

Horror und Brutalität

«Kitz»

Nun will sie sich einer Clique aus München anschliessen, die in Kitzbühel dekadente Partys feiert. Der Kern der Gruppe ist Millionärstochter Vanessa (Valerie Huber).

Was steckt hinter Josephs Tod?



Gemeinsam mit ihrem besten Freund Hans (Ben Felipe) will Lisi herausfinden, was passiert ist. Dabei kommt ans Licht, dass das Leben der Clique nicht so perfekt ist, wie es gerne inszeniert wird, und die Freunde Geheimnisse voreinander haben.