Deshalb ist Zug eine Reise wert

Kunst erkunden

In Roman Signers Kunstwerk «Seesicht» steigt man ab unter den Seespiegel und auf Augenhöhe mit den Fischen, bei den stadtweiten Interventionen von Tadashi Kawamatas sieht man die Stadt neu und mit der Installation «light transport» von James Turrell erscheint der Bahnhof in einem neuen Licht. Zug hat viel hochkarätige Kunst im öffentlichen Raum, die man bestens selbst erkunden kann. Eine Karte der Werke stellt Zug Tourismus online zur Verfügung.

Hausgemachtes Schlemmen

Frei sein

Im Freiruum ist der Name Programm: Ein Raum, in dem sich Kultur, Spass und Genuss frei entwickeln können. Mit Streetfood-Markt, Famlienangeboten, Barista Workshops, Velobörsen, mit Boulderanlage und Parkour Zone.

Schick daherkommen

Stilvoll nächtigen

Das Hotel Löwen liegt in der Altstadt, direkt am See. Es kommt mit seinen stilvollen Zimmern frisch, dank des Gebäudes auch charaktervoll daher. Die hauseigene Brasserie serviert bürgerliche Kost vom Feinsten.