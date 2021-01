In grossen Teilen der Schweiz ist in den letzten Tagen richtig viel Schnee gefallen. In der Ostschweiz wurden gar die absoluten Rekordwerte erreicht. «Die erste Front ist durch», so Roger Berret, Meteorologe bei Meteonews, am Sonntag. Im Verlauf des Tages sei im Flachland nun Regen und Schneeregen zu erwarten. Recht viel Neuschnee werde in den Voralpen fallen. Am Montag werde es schöner. Vorbei sei der Flockdown in der Schweiz aber noch nicht. «Es bleibt weiss. Das grosse Schmelzen setzt erst gegen Mitte Woche ein.»