Chiara Ferragni, Madonna und Michelle Hunziker lieben unsere Schweizer Berge

Schon in den Jahren davor liess die Unternehmerin mit ihren Liebsten noch vor Weihnachten die Seele in St. Moritz baumeln.

Sie genoss ihre Tage in St. Moritz sichtlich: Moderatorin Michelle Hunziker.

Sobald die ersten Schneeflocken den Boden der Schweizer Alpen berühren, lockt das winterliche Bergpanorama viele Schneesport- und Après-Ski-Begeisterte in die Berge. Unter ihnen: zahlreiche nationale und internationale Promis.

St. Moritz GR

Gästeliste

In kaum einem Nobel-Skiort ist der Promifaktor höher als in St. Moritz. Regelmässig beehren die schwedischen und niederländischen Royals das 5000-Seelen-Dorf. Zudem sind Prominente wie Claudia Schiffer (52), Liz Hurley (57), Kate Moss (48) oder Robert De Niro (79) immer wieder anzutreffen. Auch Superinfluencerin Chiara Ferragni (35) zog es zum wiederholten Mal in die Engadiner Gemeinde, wo sie die Ferientage mit ihren Liebsten auf nicht weniger als 81 Fotos und Videos festgehalten hat.