Kinderhotel Österreich - Deshalb lieben Schweizer Familien Ferien in Österreich

Was bietet Österreich den Familien?

Wir haben die europäische Hochburg des Familientourismus besucht: Serfaus Fiss Ladis . Der Augenschein vor Ort bestätigt innert Kürze, dass sich hier alles ums Thema Familie dreht. Jedes Bergrestaurant verfügt über einen Spielplatz – wobei das oft richtiggehende Erlebniswelten für Kids sind. Dazu kommen Bikeparks, Rodelbahnen, Funparks, Goldwaschanlagen – ja, die Liste an Familienangeboten könnte noch lange weitergeführt werden. Dazu kommt, dass bei einer Übernachtung in einem der Hotels vor Ort die elf im Sommer betriebenen Bergbahnen kostenfrei sind.

Doch weshalb wissen die Österreicher und Österreicherinnen so gut, was Familien in den Ferien suchen? Der Grund sei mitunter wohl bei der hiesigen Hotellerie zu finden, erklärt uns Gerhard Stroitz, Initiator der Original Kinderhotels. In Österreich habe man sich früh viele Gedanken zum Thema Familienferien gemacht. «Wahrscheinlich auch, weil viele Hotels hierzulande von Familien betrieben werden.» Heisst, die Gastgeberfamilien kennen die Bedürfnisse einer Familie und wie diese ihre Ferien verbringen möchte bestens.