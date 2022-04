Bastian Baker liebt es, im Wohnwagen zu reisen

Welttournee mit Shania Twain

2018 tourte Bastian Baker mit Coutry-Pop-Ikone Shania Twain (56) quer durch die Welt: «77 Shows in neun Monaten», erinnert er sich. Ein Grossteil davon fand in Nordamerika statt, danach gings nach Europa. Die grösste Show der Tour fand vor 100’000 Menschen in Brasilien statt. Auch die letzten Destinationen brannten sich beim 30-Jährigen ins Gedächtnis ein: «Das Publikum in Neuseeland und Australien war wild.» Es habe viele «Take off your pants»-Rufe gegeben. Er behielt die Hosen allerdings an.