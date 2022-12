«Schlichtweg unglaublich»: Deshalb parieren die Goalies an der WM so viele Penaltys

Die Goalies rücken während der WM in Katar immer wieder in den Fokus.

Die Elfmeter-Paraden sind auch statistisch auffällig. Aus dem Spiel heraus wurden in Katar mehr als doppelt so viele Penaltys gehalten wie an der WM in Russland 2018, die Fangquote liegt bei über 30 Prozent. Auch zusammen mit dem Penaltyschiessen ist die Quote deutlich höher.