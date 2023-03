Reitnau AG: Studentin pflegt Brieffreundschaft Mördern

Zwei bis drei Wochen braucht ein Brief, um anzukommen. Zu beiden Männern pflege sie freundschaftliche Beziehungen; sie schrieben «vor allem über Musik, Filme und Weltgeschichte», so Hochuli. (Symbolbild)

Vor fünf Jahren ist sie auf Lifespark.org aufmerksam geworden, eine Schweizer Non-Profit-Organisation, die sich gegen die Todesstrafe ausspricht, wie die «Aargauer Zeitung» schreibt. Diese bietet die Vermittlung von Brieffreundschaften mit Täterinnen und Tätern in US-amerikanischen Gefängnissen an, die im Todestrakt sitzen. «Ich habe das einfach spannend gefunden.» Diese Menschen würden das Gefängnis wohl nie wieder verlassen, «da dachte ich, könnte ich ihnen noch etwas ausserhalb ihrer Zelle zeigen», sagte sie zu 20 Minuten.

Freundschaftliche Beziehungen

Ihr erster Brieffreund sei von klein auf mit Kriminalität in Kontakt gewesen, so Hochuli. 1990, mit 19 Jahren, habe er bei einem Raubüberfall jemanden erschossen. Er habe nicht vorgehabt, jemanden umzubringen, als er den Laden betrat, «aber damit musst du halt auch rechnen, wenn du auf jemanden schiesst», sagt sie. Seither wartet er auf seine Hinrichtung, seit 33 Jahren. Seit drei Jahren hat Hochuli einen weiteren Schreibpartner aus dem Todestrakt, einen heute 33-jährigen Mann aus Idaho. Er hat mit 24 Jahren einen Polizisten erschossen.

Zu beiden Männern habe sie unterschiedliche, aber ausschliesslich freundschaftliche Beziehungen. «Der erste ist etwas älter und hat mehr Erfahrung, dem zweiten begegne ich etwas mehr auf Augenhöhe», sagt sie. Sie würden über viele Themen schreiben, «vor allem über Musik, Filme und Weltgeschichte». «Ich reise zudem gerne und erzähle ihnen dann von den Ländern, in denen ich war, und was ich erlebt habe», so Hochuli. Auch über Themen, die sie in ihrem Leben beschäftigen, schreiben sie. «Oft gibt er mir seine Meinung und kritisiert mich auch. Er hat eben auch eine ganz andere Sichtweise auf viele Dinge als ich.» Politische Themen seien eher tabu, da die Briefe an der Gefängnistür kontrolliert würden.