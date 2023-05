Sprachnachrichten: Deshalb nerven sie dich

«Sprachnachrichten sind insbesondere bei Kindern und Jugendlichen beliebt und werden oft von ihnen genutzt», so Medienpsychologe Gregor Waller.

Sprachnachrichten – yay or nay? Darüber wird auf Tiktok diskutiert.

Sie sind persönlich, schnell erstellt – und noch schneller verschickt: Sprachnachrichten gehören heute bei vielen von uns zum Medienalltag. Doch nicht allen kommt das entgegen: Voice Messages sind nämlich bei vielen unbeliebt. Das zeigen auch zahlreiche User auf Social Media. In über 270 Tiktok-Videos verwenden Nutzer einen Ton einer männlichen Stimme, die eine Voicemessage mit vielen Ähms und Schmatzgeräuschen spricht – und verdrehen genervt die Augen, während sie ihm zuhören. Diese Videos werden millionenfach geschaut und tausendfach kommentiert. «Ich könnte ausflippen», «Sprachnachrichten sind das Schlimmste, was man mir antun kann», aber auch «Ich liebe es», schreiben User.

Auch die 20-Minuten-Community hat gespaltene Meinungen zum Thema. In einer Umfrage gaben 45 Prozent der Leserinnen und Leser an, sich zu ärgern, wenn sie Sprachnachrichten erhalten – und auch keine aufzunehmen. Dagegen finden 13 Prozent sie selbst praktisch, hören sie aber nicht gerne. 19 Prozent der Community-Mitglieder gaben allerdings an, dass sie Voicemessages super fänden und sie sowohl gerne verschicken wie auch empfangen.