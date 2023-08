St. Gallen: Mehr US-Touristen angereist

«Das ist eine der schönsten Bibliotheken der Welt», schreibt eine Tiktokerin in ihrem Video über die Stiftsbibliothek in St. Gallen.

In der ersten Jahreshälfte übernachteten schon 400’000 Gäste in Ostschweizer Hotels.

Rekordjahr für die Ostschweizer Hotellerie

Wer dieses Jahr Ferien macht, geht jetzt in die Ostschweiz. Zumindest lässt dies der Halbjahresbericht des Bundesamts für Statistik verlauten. Rund 400’000 Hotelgäste checkten in diesem Jahr schon in den Kantonen St. Gallen, Thurgau, Appenzell Ausserrhoden und Appenzell Innerrhoden ein. Das bedeutet einen Rekord in der Statistik, die bis ins Jahr 2005 zurückreicht, wie das St. Galler Tagblatt schreibt.