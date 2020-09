Nach dem Schaden an einer Wasserleitungen vom Pumpwerk Büfelden zum Reservoir Buchhalden vom 8. September 2020 ist die Zahl der gemessenen Keime im Trinkwasser von Eschlikon am 18. September 2020 stark angestiegen.

Auf ihrer Website berichtet die Gemeinde Eschlikon am Dienstag über eine zu hohe Keimzahl im Leitungswasser. Ursache ist ein Schaden an einer Wasserleitungen vom Pumpwerk Büfelden zum Reservoir Buchhalden vom 8. September 2020. Danach sei die Zahl der gemessenen Keime im Trinkwasser von Eschlikon am 18. September derart stark angestiegen, dass die Technischen Werke in Zusammenarbeit mit dem Brunnenmeister Massnahmen anordnen mussten.