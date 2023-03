Nicht nachmachen!: Deshalb schneidet diese Tiktokerin ihre unteren Wimpern ab

Tiktok ist in hellem Aufruhr. Zugegeben, das ist nicht unbedingt etwas Neues – dieses Mal sind die Gründe allerdings gut nachvollziehbar: Statt mit Seren und Ölen zu versuchen, die Wimpern so lang wie möglich zu züchten, raten mehrere Creator dazu, die unteren Wimpern abzuschneiden.

So soll das Auge offener erscheinen und der Schatten verhindert werden, den Wimpern am unteren Wimpernkranz auf die Haut darunter werfen. In den zugehörigen Videos machen sie vor, wie sie mit einer spitzen Schere gefährlich nah an ihre Augen kommen und die Wimpern trimmen.