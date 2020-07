Knatsch in der Nachbarschaft

Deshalb sind lärmende Kinder so störend

Lärmende Kinder sind für viele Menschen ein grosses Übel. Das liegt auch an der «impulsiven» Natur des Geschreis, sagt ein Lärmforscher.

Dies zeigt der aktuelle Fall in einer Überbauung an der Rösslimatte in Buchs: Als Reaktion auf eine Häufung der Lärmbeschwerden hat die Migros-Pensionskasse, der die Liegenschaft gehört, die Securitas aufgeboten. Sie patrouilliert seit Mitte Juli auf dem Gelände und sorgt dafür, dass ab 19 Uhr Ruhe ist. Damit die Bewohner «ihren Feierabend geniessen können», steht in einem Schreiben an die Mieter. So soll dem «Spielen auf dem Hartplatz und in den Durchgängen bei den Häusern, begleitet von stundenlangem lautem Gebrüll und Geschrei» Einhalt geboten werden. Doch Knatsch wegen Kindergeschreis ist keine Seltenheit.