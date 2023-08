Premier League: Deshalb singt Weltstar Robbie Williams von Christian Gross

Tottenham frohlockt: Der Grossclub aus dem Norden Londons, der in den letzten Jahren so oft unter den eigenen Erwartungen abschnitt, hat mit sieben Punkten aus drei Spielen einen starken Saisonstart hingelegt. Als einer der Hauptverantwortlichen für den Höhenflug haben die Anhänger der Spurs Trainer Ange Postecoglou ausgemacht. Der Australier leitet seit diesem Sommer die Geschicke und überzeugt bisher mit Charisma – und eben auch mit sportlichem Erfolg.

Dem 58-Jährigen wurde am Sonntagabend eine spezielle Ehre zu teil, als Robbie Williams – weltberühmter Sänger und neuerdings offenbar Tottenham-Sympathisant – Postecoglou via Instagram kurzerhand eine Coverversion seines Mega-Hits «Angels» widmete. Übersetzt singt er: «Ihr könnt Pochettino, Conte und Mourinho, und sogar Christian Gross behalten. Weil überall, wo wir hingehen, lieben wir stattdessen den grossen Ange.» Es ist der Text, den die Anhänger der Spurs jüngst als Fangesang eingeführt hatten – eben basierend auf der Melodie von «Angels», in Anlehnung an den Vornamen des Trainers.