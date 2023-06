Sonderbarer Aufruf: Stadt Bern sucht nach Nashornkäfern

1 / 3 Der Nashornkäfer gilt im Kanton Bern als ausgestorben. Aus der Bevölkerung gab es jedoch vereinzelt Hinweise zu Exemplaren in und um die Stadt Bern. Stadt Bern «In Bern hätten wir die Gegebenheiten und Lebensräume, um den Käfer zu beheimaten», sagt Christine Föhr, Projektleiterin Natur und Ökologie bei Stadtgrün Bern. 20min/Matthias Spicher Die holzabbauenden Käferlarven nisten sich bevorzugt in bereits abgestorbene, verpilzte Bäume ein. Pixabay.com

Darum gehts Der Nashornkäfer gilt im Kanton Bern als ausgestorben.

Die Stadt Bern will den holzabbauenden Käfer wieder ansiedeln und benötigt dazu die Hilfe der Bevölkerung.

Diese ist aufgerufen, sich bei Funden oder Sichtungen an die Stadt zu wenden. Dadurch können Erkenntnisse über den derzeitigen Bestand gewonnen werden.

Der Nashornkäfer, der im Kanton Bern als ausgestorben gilt, wurde vereinzelt in und um die Stadt Bern gesichtet. Angesichts der Hinweise aus der Bevölkerung bittet die Stadt die Bevölkerung um ihre Mithilfe, möglicherweise unentdeckte Berner Käferpopulationen aufzuspüren. «Für den Erhalt und die Förderung der Biodiversität sind Kenntnisse über den Bestand erforderlich», heisst es in einer Mitteilung der Direktion für Tiefbau, Verkehr und Stadtgrün.

Vereinzelte Populationen in der Schweiz

Christine Föhr, Projektleiterin Natur und Ökologie bei Stadtgrün Bern, betont, dass es in der Schweiz nur noch wenige Nashornkäferpopulationen gibt. Die drei bis vier Zentimeter grossen Käfer gebe es noch in vereinzelten Populationen im Tessin, Wallis, Basel und der Westschweiz. Nashornkäfer spielten eine wichtige ökologische Rolle. «Die Larven zersetzen totes, verpilztes, stehendes Laubholz und wandeln es in Hummus um», sagt Föhr zu 20 Minuten.

«Teil eines langfristigen Käferförderprojekts»

Essentiell seien abgestorbene Bäume. Da sich die Entwicklung der Larven zum Käfer über mehrere Jahre hinzieht, sollten die Bäume, sofern es die Sicherheit zulässt, «einige Zeit stehen gelassen werden, um den Larven einen Lebensraum zu geben», erklärt Föhr. Zusätzlich könnten sich Nashornkäferlarven auch in einem Kompost mit einem hohen Anteil an Holz oder in einem Holzschnitzelhaufen ansiedeln.

Die Käfer bevorzugen einen besonnten Standort. «In Bern hätten wir die Gegebenheiten und Lebensräume, um den Käfer zu beheimaten», sagt Föhr. «Die Käfer sind relativ gross und können sich nicht besonders gut fliegend fortbewegen.» Aus diesem Grund könnten sich Nashornkäferpopulationen nur schwer verbreiten und seien deshalb auf Unterstützung angewiesen. «Die momentane Suche nach dem Käfer ist ein Teil eines langfristigen Käferförderprojekts, welches zum Ziel hat, den Käfer wieder anzusiedeln», erklärt die Biologin.

Auf die Bevölkerung angewiesen

Um den holzabbauenden Nashornkäfern geeignete Lebensräume zu bieten, haben die Berner Institutionen Stadtgrün Bern, Tierpark Bern und das Naturhistorische Museum ein gemeinsames Projekt gestartet. Privatpersonen, die sich für den Erhalt der Käfer informieren möchten, finden auf dem Tierpark-Gelände in Bern einen «Vorzeige-Käfer-Treff». Dieser sensibilisiert die Besucher für die Lebensbedingungen der Käfer und zeigt Möglichkeiten auf, wie sie gefördert werden können.

Für Fragen oder Sichtungsmeldungen wird die Berner Bevölkerung gebeten, diese per E-Mail an natur@bern.ch mit Angaben zum Funddatum, Fundort, Kontaktdaten und einem Foto des gesichteten Käfers zu senden, um Verwechslungen mit anderen Käferarten auszuschliessen. Die Bevölkerung wird ermutigt, sich aktiv an der Suche nach dem Nashornkäfer zu beteiligen und einen Beitrag zum Schutz und zur Förderung dieser bedrohten Käferart zu leisten.