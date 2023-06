Bräunungskapseln: So gefährlich sind die Pillen

Damit der Körper in der Badi im besten Licht zur Geltung kommt, feilen einige von uns zeitintensiv am perfekten Teint. Doch die Sonne ist nicht gerade gesund und Selbstbräuner aufwendig. Wenn man doch einfach eine Pille einnehmen könnte … oder geht das etwa? Bräunungskapseln und Nahrungsergänzungsmittel aus der Apotheke versprechen immerhin genau das. Dr. med. Daniela Kleeman verrät, wie die Pillen funktionieren, was sie können – und warum du trotzdem lieber die Finger von ihnen lassen solltest.