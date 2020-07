Display-Schaden

Deshalb solltest du die Kameras von Laptops nicht abkleben

Viele Laptop-Nutzer decken aus Angst vor Spionage ihre Webcams ab. Wieso man das aber eigentlich nicht tun sollte, erklärt Apple.

Laptop-Kameras wurden in den letzten Monaten durch das Homeoffice und Social Distancing wohl häufiger als je zuvor benutzt. Zwischen den Videocalls trauen aber viele Laptop-Besitzer ihren Webcams nicht. Sie fürchten sich davor, dass Hacker sich in ihren Computer einschleichen und unbemerkt die Kamera anstellen. Dies ist unangenehm, nicht nur, weil die Kriminellen so einen Einblick in die eigene Wohnung erhalten könnten, sondern auch, weil man nicht weiss, was sie mit den aufgenommenen Bildern oder Videos anstellen.