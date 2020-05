Urin-Lesen

Deshalb solltest du nicht gleich spülen

Urin ändert gerne die Farbe, riecht unterschiedlich - und ist dabei auch sehr aussagekräftig. Denn das kleine Geschäft verrät dir einiges über deine Gesundheit.

Dass Urin in irgendeiner Form mit der Gesundheit zu tun hat, haben wir alle schon einmal gehört. Was die durchschnittlich ausgeschiedenen anderthalb Liter pro Tag wirklich über uns sagen, wissen aber nur die wenigsten. Dabei ist es gar nicht so schwer Rückschlüsse zu ziehen.