Deshalb staute es im Feierabendverkehr auf der A13

Autobahn A13 : Deshalb staute es im Feierabendverkehr

Nach einem Unfall ist es am Donnerstagabend auf der Autobahn A13 zwischen St. Margrethen und der Ausfahrt Widnau zu Stau gekommen. Bei einer Karambolage von vier Autos hat sich eine Frau (23) verletzt.

Ein 63-jähriger Mann fuhr am Donnerstagabend, kurz nach 17.20 Uhr, mit seinem Auto auf der Autobahn von St. Margrethen in Richtung Widnau. Dabei musste er verkehrsbedingt abbremsen. Ein nachfahrender 22-jähriger Mann bemerkte das abbremsende Auto zu spät und prallte mit seinem Auto in das Autoheck des 63-Jährigen.