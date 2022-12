Rheineck SG : Deshalb steht dieses Rind auf dem Pannenstreifen der A1

Ein 29-jähriger Mann fuhr am Mittwochabend mit seinem Auto und einem Sachtransportanhänger auf dem Normalstreifen der Autobahn A1 von St. Margrethen in Richtung St. Gallen. Aus bislang unbekannten Gründen kam der Anhänger ins Schlingern und kippte rechts auf den Pannenstreifen, wie die Kantonspolizei St. Gallen am Donnerstag in einem Communiqué schreibt.