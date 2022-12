Katar 2022: Wir stellen Frankreich-Star Antoine Griezmann vor dem WM-Final vor

Griezmann ist an der Vorbereitung des 1:0 gegen Marokko beteiligt. SRF

Darum gehts Frankreich schickt sich an, seinen WM-Titel am Sonntag zu verteidigen.

Grossen Anteil am Erfolg von Les Bleus hat Antoine Griezmann.

Grizou ist das Gehirn eines Teams, das vor Talent nur so strotzt.

Eigentlich ist er Stürmer, doch in der französischen Nationalmannschaft macht Antoine Griezmann den Spielmacher. Und das sehr erfolgreich. Das zeigte sich zuletzt beim 2:0-Sieg im WM-Halbfinal gegen Marokko. Der 31-Jährige war immer und überall aufzufinden, war stets anspielbar und verteilte die Bälle mustergültig. So auch beim 1:0, als er vor dem Treffer Stürmer Kylian Mbappé anspielte.

Lob bekam der Franzose mit deutschen Vorfahren und portugiesischen Wurzeln, der aktuell für Atlético Madrid spielt, auch von einem anderen Weltmeister. Jürgen Klinsmann, der mit Deutschland 1990 den Titel holte, schreibt in seinem täglichen Newsletter für den britischen Sender BBC am Donnerstag: «Er war das Herz der Mannschaft. Er war mit seinem Passspiel und seiner Übersicht entscheidend nach vorne.» Man wisse zwar, dass Griezmann das könne, «aber er war auch ohne Ball und in der Verteidigung entscheidend, und das erwartet man vielleicht nicht so sehr von ihm», ergänzte Klinsmann.

Wie einst der grosse Zizou

Auch ein Blick in die Statistik zeigt Griezmanns Einfluss. Grizou, wie er ebenfalls genannt wird, in Anlehnung an den grossen Zinédine Zizou Zidane, kreierte im WM-Verlauf mit 21 Torchancen so viele wie kein anderer Spieler. Gleich hinter ihm folgt Argentiniens Superstar Lionel Messi (18), auf den Griezmann im Final am Sonntag (ab 16 Uhr live bei uns) treffen wird.

Auch dann wird der Franzose mit langärmligem Trikot antreten. Denn: Das tut er immer, weil er seinem Idol nacheifert. Das ist nicht etwa Zizou, sondern kein Geringerer als England-Legende David Beckham. Wegen Becks trägt Grizou nicht nur langärmlig, sondern auch stets die Nummer 7 auf dem Rücken.

Den Spitznamen Grizou erhielt er vor sechs Jahren, als er an der Heim-EM Les Bleus ins Endspiel – das gegen Portugal 0:1 verloren ging – führte und mit sechs Treffern Torschützenkönig des Turniers wurde. Französische und ausländische Journalisten gaben ihm den Spitznamen – und dieser ist bis heute geblieben. Griezmann stand auch 2018 im Team der Franzosen und gewann den zweiten Weltmeistertitel für La Grande Nation. Er erzielte vier WM-Tore und wurde beim 4:2-Finalsieg gegen Kroatien zum Man of the Match erkoren.

Bei Barça wurde er nicht glücklich

Griezmann gilt nicht erst seit der WM 2016 als genialer Fussballer, weltweit bekannt wurde er aber auch wegen seiner Wechsel-Posse zum FC Barcelona. Ende 2018 hatte Griezmann laut Transfermarkt.ch einen Marktwert von 150 Millionen Franken. Er überzeugte bei Atlético, also wurde das grosse Barça auf ihn aufmerksam. Der Wechsel kam im Sommer 2019 zustande, der Spieler kostete 120 Millionen Franken Ablöse.

Bei Barça wurde Griezmann aber nicht glücklich, er konnte sich mit seinem Spielstil bei den Katalanen weder integrieren noch durchsetzen. Im Sommer 2021 wurde er wieder an Atlético ausgeliehen, inkludiert war eine Kaufpflicht nach der Leihe. Um diese nicht ziehen zu müssen, setzte Atlético Griezmann nur sporadisch ein, so wurden alle Parteien nicht glücklich mit der Situation. Die beiden Clubs konnten sich in diesem Oktober dann doch noch einigen, Griezmann unterschrieb einen neuen Vertrag bis 2026 bei den Madrilenen.

