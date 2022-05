Janosch Nietlispach: Deshalb verteilt ein Ex-Bachelor den Nati-Stars Box-Hiebe statt Rosen

Früher hat er das bereits bei der U-20-Nati gemacht, nun ist er das erste Mal mit der A-Nati an einer WM. Technisch gesehen mache es keinen Unterschied, ob er die A-Nati oder die Jungen trainiert. Aber: «Der U-20 kann man mehr auf den Weg geben, sie führen. Bei der A-Nati muss man nur Anpassungen machen», erklärt Nietlispach. Was jedoch klar unterschieden werden muss, sei die Intensität, die ist bei den Profis um einiges höher als noch bei den Junioren.

Er ist der Buddy-Typ

Für ihn ist das ein Hobby

Nietlispach, der mit den Nati-Spielern pro Jahr rund drei Monate zusammenarbeitet, kommt die Aufgabe zuteil, sie vor der WM alle auf denselben Status zu bringen. Das ist eine schwierige Aufgabe, denn: Beinahe alle Spieler rücken mit einem anderen Fitness-Stand ein. Einige fallen in den Playoffs früh raus, einige kommen in den Final, manche kommen aus den Ferien oder aus der NHL. «Meine Aufgabe war es, alle für WM-Spiel 1 – dieses Mal war das gegen Italien – in einen Top-Zustand zu bringen», sagt Nietlispach. Natürlich hält er sie auch weiterhin am WM-Turnier fit.