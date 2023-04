Gossau: Auto prallt in Bus

Am Montagmorgen kam es in Gossau SG zu einem Unfall. Kurz nach 8.30 Uhr war ein 59-jähriger Buschauffeur mit seinem vollen Postauto auf der Wilerstrasse von Niederwil in Richtung Gossau unterwegs. Hinter dem Postauto fuhr eine 21-Jährige mit ihrem Auto in die gleiche Richtung. Wie die Kantonspolizei St. Gallen mitteilte, hielt das Postauto bei der Haltestelle Degenau an, um weitere Passagierinnen und Passagiere einsteigen zu lassen.