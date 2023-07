Derzeit werden so viele Schildkröten ausgesetzt wie noch nie

Schildkröten-Auffangstationen platzen aus allen Nähten. An Gewässern werden derzeit so viele ausgesetzte Schildkröten aufgefunden wie nie. Das Problem ist in der Schweiz hausgemacht.

Das Problem ist, dass in der Schweiz in den letzten 30 Jahren viel zu viele Schildkröten herangezüchtet wurden – und die Tiere ihre Halter überleben.

Das Schildkröten-Gehege platzt fast aus allen Nähten: Über 40 Exemplare hat das Tierheim an der Birs von der Stiftung Tierschutz beider Basel (TBB) schon aufgenommen – so viele wie noch nie. Deshalb nimmt das Tierheim gar keine Schildkröten mehr an – ab sofort gilt ein Aufnahmestopp, berichtet die «Basler Zeitung».

Immer mehr Menschen liefern dem Tierheim nämlich Tiere ab, die sie irgendwo an einem Gewässer gefunden haben. Das Aussetzen von Tieren ist in der Schweiz generell verboten – trotzdem kommt es zu immer mehr Funden. Die Kapazitätsgrenze in allen Schweizer Schildkröten-Auffangstationen ist mittlerweile ausgeschöpft.

Papierbeschaffung zu schwierig, zudem ist Ferienzeit

Besonders oft ausgesetzt werden Wasserschildkröten. Denn die Rotwangen-Schmuckschildkröte gilt hier als problematisch, weil sie invasiv ist. Deshalb ist seit 2008 das Halten dieser Art verboten beziehungsweise erfordert eine Bewilligung. «Wir nehmen an, dass das Beschaffen dieser Papiere manchen Haltern zu mühsam ist, deshalb werden die Tiere ausgesetzt», sagt Ruth Huber (72), Präsidentin der IG Schildkrötenfreunde Aargau und Leiterin der Auffangstation in Hallwil AG zu 20 Minuten. «Und jetzt ist zudem Ferienzeit. Das verschärft das Problem.»

Genauso oft wie Wasserschildkröten werden auch Landschildkröten aufgefunden. Das Problem der vielen abgegebenen Tiere in den Auffangstationen der Schweiz sei derweil hausgemacht, sagt Ruth Huber. «Früher wurden Schildkröten nur vereinzelt aus dem Ausland importiert, aber vor rund 30 Jahren begannen viele Schweizer Schildkrötenfreunde selber zu züchten. Wir lernten, wie Eier ausgebrütet werden und die Züchter haben sich selber bewiesen, dass man diese Tiere auch hierzulande in Massen produzieren kann.»

«Züchter hörten nicht mehr auf, neue Schildkröten auszubrüten»

Die Reptilien gelangten in die Tierhandlungen und waren sehr beliebt. «Nur: Gewisse Züchter konnten gar nicht mehr aufhören, neue Schildkröten zu züchten», sagt Ruth Huber. Aber die Tiere werden sehr alt, überleben meist ihre Halter. Und so kommt es zum Überfluss an Tieren, während begeisterte Halter wegsterben. Seit sechs bis sieben Jahren fordern die Mitglieder der Schildkröten-Interessengemeinschaft Schweiz (SIGS) deshalb Schildkröten-Anbieter auf Anibis und anderen Inserate-Plattformen auf, keine weiteren Schildkröten mehr auszubrüten. Auch sollen zukünftige Besitzer gut informiert und Tiere nur in bedürfnisgerechte Anlagen abgegeben werden.

«Auch über die Haltung wussten wir viel zu lange viel zu wenig», sagt Ruth Huber. «Mit ungeeigneter Nahrung bildeten sich oft unschöne Panzer mit Buckeln drin.» Zudem seien viel zu viele Männchen ausgebrütet worden. «Man muss Männchen in Männergruppen halten, weil ein Weibchen und ein Männchen zusammen unweigerlich zu Konflikten führt», sagt Huber. «Und dann kann man problematische Tiere nicht mehr behalten – auch diese landen dann in den Auffangstationen.»

Neue Halter sollten im Idealfall eine Nachfolgelösung haben

Huber will aber nicht unterstellen, dass die aufgefundenen Tiere tatsächlich alle ausgesetzt wurden. «Manche Schildkröten brechen auch aus.» Fakt sei: Neue, vertrauenswürdige Halter zu finden, die ganze Gruppen aufnehmen, sei schwierig. «Auch von uns bekommen nicht alle Schildkröten. Denn man muss nicht nur eine gewisse Begeisterung zeigen, sondern im Idealfall auch eine Nachfolgelösung haben, wenn die Tiere älter werden als man selber.»

Immerhin gelingt es manchmal, neue vertrauenswürdige Halter zu finden. «Ich habe erst kürzlich eine ganze Gruppe abgeben können», erzählt Ruth Huber. «Und heute sind Leute da, denen ich zeigen darf, wie man eine richtige Anlage baut. Ich bin sicher, bei denen wird es auch klappen.»

Ruth Huber macht gerne noch ein wenig Werbung: «Die IG Schildkrötenfreunde Aargau orientiert regelmässig über die Haltung, Ernährung und den Anlagebau für Schildkröten.»

