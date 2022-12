Silvia Steidle: Bieler Finanzdirektorin tritt zurück

Die Bieler Finanzdirektorin Silvia Steidle legt per Ende Dezember ihr Amt nieder.

Die Bieler Gemeinderätin Silvia Steidle (FDP) legt ihr Amt nieder, wie sie am Montag verkündet. Die 50-Jährige ist seit 2008 im Gemeinderat tätig und ist bereits seit neun Jahren Finanzdirektorin. Nun tritt sie per Ende Jahr zurück. Ihre Position übernimmt Erich Fehr (SP) per 1. Januar.