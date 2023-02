Türkei : Deshalb wollen syrische Milizen das Baby Aya entführen

Syrische Milizen haben bereits mehrfach versucht, das Baby namens Aya aus dem Spital in Afrin zu entführen.

Ein im Nordwesten Syriens unter Trümmern gefundenes Baby namens Aya erfährt in Syrien unerwartete Beliebtheit. Syrische Milizen sollen bereits drei Mal versucht haben, das etwa eine Woche alte Baby zu entführen, wie die Syrische Beobachtungsstelle für Menschenrechte unter Berufung auf Aktivisten mitteilte. Ihren Informationen nach haben die Milizen das Krankenhaus in Afrin gestürmt, in dem das Baby derzeit versorgt wird, und den Direktor sowie Angestellte angepöbelt.