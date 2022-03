«Er hat mich fett genannt» – Deshalb wollte sich Britney Spears unters Messer legen

1 / 6 Britney Spears spricht in einem neuen Instagram-Post über ihre Unsicherheiten. Instagram/britneyspears Der Grund für ihr geringes Selbstwertgefühl sind ihr Leben in Los Angeles und ihr Vater, der sie als «fett» bezeichnet hat. Instagram/britneyspears In dem Beitrag verrät die 40-Jährige, dass sie sich beinahe die Brüste hätte vergrössern lassen. Instagram/britneyspears

Seit dem Ende von Britney Spears Vormundschaft im letzten November teilt die 40-Jährige ihre Gedanken fleissig mit ihren Fans auf Social Media. In einem neuen Instagram-Post sprach die Sängerin nun offen über das Leben in Los Angeles und wie die Metropole dafür gesorgt hat, dass sich die «Toxic»-Sängerin in ihrem Körper nicht mehr wohl fühlte.

In einem neuen Social-Media-Beitrag berichtet der Pop-Star: «Es ist verrückt, in Los Angeles zu leben, ich habe mir überlegt, mir meine Brüste machen zu lassen.» Doch das ständige Vergleichen war nicht der einzige Grund dafür, dass die Musikerin eine Beauty-OP in Betracht zog. Britney habe in den letzten Monaten drei Kilo abgenommen und das hat anscheinend dazu geführt, dass die Oberweite der Tänzerin «geschrumpft» ist.

Darum wollte die Tänzerin bei einem plastischen Chirurgen nachfragen, was er denn von einer Brust-Vergrösserung halten würde. Der Arzt tauchte jedoch nicht zu dem vereinbarten Treffen auf, weshalb die Sängerin ihr Vorhaben nicht durchzog. In ihrem Post schrieb sie dazu: «Es ekelt mich heute an, dass ich diesen Termin überhaupt organisiert habe. Ausserdem sehen meine Brüste im richtigen BH gut aus.»

«Mein Vater hat mich fett genannt»

Trotzdem scheint die Sängerin immer wieder mit ihrem Aussehen zu kämpfen. In dem gleichen Instagram-Beitrag schrieb sie: «Ich glaube, jedes Mädchen interessiert es, wie es aussieht, vor allem wenn ihm ein Mann ins Gesicht sagt, dass es nicht schön ist.» Weiter erklärte die 40-Jährige: «Ich weiss, dass ich in der Gesellschaft zu einem Objekt gemacht wurde. Mein Vater hat mir immer gesagt, dass ich fett wäre, es war demütigend.» Ausserdem wirft die Musikerin Jamie Spears (69) vor, dass er sie unter so viele Medikamente gesetzt hat, dass sie «völlig neben sich stand» und dazu auch noch an Gewicht zulegte.

Trotz ihrer traumatischen Erzählungen fand Britney auch ermutigende Worte: «Ich glaube, Menschen können glücklich sein, ob sie dick, dünn, alt oder was auch immer sind. Wenn du glücklich bist, dann bist du attraktiv!» Ihr Statement schloss sie dann noch mit den Worten «Lernt euch verdammt nochmal zu lieben» ab. Ihre Fans sind in den Kommentaren von den Aussagen der Sängerin hellauf begeistert und der Beitrag bekam über 300’000 Likes.