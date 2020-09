1 / 4 Joel F. posiert mit Goldkette auf seinen Social-Media-Kanälen. Instagram Der 32-jährige Wiederholungtäter vor dem Hauptbahnhof in Zürich. Instagram Das Zürcher Migrationsamt erfuhr erst am 24. Juni 2020 vom rechtskräftigen Urteil. «Wir haben das Verfahren nicht verzögert», heisst es hier. Keystone

Er grinst in die Kameras, trägt stolz seinen Goldschmuck zur Schau. Auf aktuellen Fotos in den sozialen Medien zeigt sich der gebürtige Dominikaner Joel F. selbstsicher – und unantastbar. Einen Eindruck, den ihm die Schweizer Behörden vermittelt haben, wie ein Mann aus dem Umfeld von Joel F. erzählt. «Er lacht über die Schweizer Gesetze. Er kam bis jetzt ja auch immer glimpflich davon.»

Der Dominikaner agiert in Zürich wie ein Drogenbaron. Er dealt, bedroht Kontrahenten und sticht vor wenigen Wochen einen Albaner nieder, wie Recherchen von 20 Minuten zeigen. Nur mit viel Glück überlebt der Mann diese Attacke. Die Zürcher Staatsanwalt über Joel F.: «Es kann bestätigt werden, dass diese Person derzeit inhaftiert ist.»

Dabei hätte der mutmassliche Messerstecher zu diesem Zeitpunkt gar nicht mehr in der Schweiz sein dürfen. Was lief schief?

Im Juni 2014 steigt er mit zwei Mittätern in die Wohnung von Andre R.* ein. Die Männer vermuten Kokain in seiner Wohnung. «Sie haben mich regelrecht abgeschlachtet. In ihrem Blutrausch versetzten sie mir dreizehn Stiche. Zwei Täter hielten mich dabei fest», schildert er die Tat im 20-Minuten-Videointerview.

Das Trio wird schnell gefasst, gesteht den Raubversuch. Bezüglich der Messerattacke beschuldigen sie sich allerdings gegenseitig.

Im September 2016 kommt es in Baden zum Prozess. Weil nicht nachgewiesen werden kann, wer effektiv zugestochen hat, werden die Männer «in dubio pro reo» (im Zweifel für den Angeklagten, Anm. d. Red.) wegen Raubes zu vier Jahren Haft verurteilt.

Die Dauer der ausgesprochenen Haftstrafe übersteigt das eine Jahr Freiheitsstrafe deutlich, das es braucht, damit ein Ausschaffungsverfahren eingeleitet werden kann.

Das wissen scheinbar auch Joel F. und seine Mittäter. Trotz der geringen Strafe legen sie Berufung ein. Denn solange das Verfahren läuft, kann sie die Schweiz nicht wegweisen.

Nach nur zwei Jahren kommt Joel F. aus der Haft frei. Er lebt seit 2017 in einem Zürcher Vorort von Sozialhilfe. Obwohl mehrere Medien über den Fall schreiben, ändert sich zunächst nichts.

«Bei uns wurde das Verfahren nicht verschleppt»

Joel F. bleibt also in der Schweiz und kann ungehindert seinen Geschäften nachgehen. Jetzt bringt die erneute Verhaftung Bewegung in den Fall – und ein Behördenversagen zutage. Auf Anfrage bestätigt der zuständige Staatsanwalt in Baden, Marc Dellsperger: «Zwei der drei Täter haben ihre Berufung zurückgezogen. Dies im ersten Quartal 2019.» Das bedeutet: Ab diesem Zeitpunkt ist das Urteil gegen Joel F. rechtskräftig, er könnte ausgeschafft werden.

Zuständig für die Ausschaffung und das Wegweisungsverfahren ist das Zürcher Migrationsamt. Dort heisst es als Erklärung dafür, dass dies nicht passiert ist: «Wir haben erst am 24. Juni 2020 vom Urteil erfahren. Und dann den Wegweisungsprozess sofort eingeleitet», so Michael Schneeberger, Amtschef-Stellvertreter Migrationsamt. «Bei uns wurde das Verfahren also nicht verzögert.»

SVP fordert Untersuchung

Bleibt die Frage, warum die Information vom Bezirksgericht in Baden bis ins 24 Kilometer entfernte Zürich mehr als ein Jahr brauchte. «Im vorliegenden Fall lagen besondere Umstände vor», rechtfertigt sich Sybille Hochstrasser, Medienbeauftragte am Bezirksgericht Baden. «Es gab zwei weitere Mitbeschuldigte, von denen der eine bis an das Bundesgericht gelangte. Entsprechend wurde vor der Meldung an das zuständige Migrationsamt der Bundesgerichtsentscheid in diesem verbundenen Verfahren abgewartet. Von diesem erhielt das Bezirksgericht im Juni 2020 Kenntnis.»

Nötig ist dieses Vorgehen nicht. Deshalb fordert die SVP zwingend eine Untersuchung. «Wir müssen genau wissen, was hier am Bezirksgericht Baden verschlampt wurde», sagt Nationalrat Mauro Tuena. «So etwas darf nie mehr passieren. Es muss sichergestellt werden, dass rechtskräftige Urteile innert 24 Stunden den betroffenen Behörden mitgeteilt werden.»