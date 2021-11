Designertasche als Investment – darauf musst du achten

Handtaschen von Designerlabels wie Chanel, Hermès oder Louis Vuitton sind teuer. Wer so ein Stück sein Eigen nennen will, muss meist mindestens einen vierstelligen Betrag hinblättern. Dabei sind Birkin Bag & Co. keineswegs nur Handtaschen, sondern vielmehr eine Investition. Die Diamond Factory Schweiz hat die Preisentwicklungen von Luxusgütern unter die Lupe genommen und dabei beim Wiederverkauf solcher Taschen grosse Preisanstiege beobachtet. Besonders eindrücklich ist die Wertsteigerung der Chanel Medium Classic Flap.

Über 6000 Franken Gewinn

Bei jungen Menschen beliebt

Solide Einsteigermodelle

Ganz ohne Risiko gehts nicht

Das bestätigt auch die Diamond Factory Schweiz in ihrem Bericht: «Markenimage, Trends und Veränderungen im Einkaufsverhalten sind zugleich Chance als auch Risiko.» So seien Markenreputationen heute viel angreifbarer und fragiler als je zuvor. «Zudem sollte man nicht vergessen, dass gerade in der Mode die Trends häufiger wechseln als die Jahreszeiten», schreibt die Diamond Factory. Jara Koller empfiehlt: «Wenn du auf Nummer sicher gehen willst, entscheide dich für einen Klassiker.» Ganz ohne Risiko gehts also – wie auch b ei Aktien – b ei Taschen nicht.