Starke Rauchentwicklung: Desinfektionsspender löst Brand in Davoser Schule aus 

Am Dienstagabend brannte es in der Schweizerischen Alpinen Mittelschule in Davos.

Am Dienstagabend kam es in Davos Platz zu einem Brand. Gegen 18.45 Uhr erhielt die Einsatzleitzentrale der Kantonspolizei Graubünden einen Notruf, dass in der Schweizerischen Alpinen Mittelschule in Davos eine starke Rauchbildung feststellbar sei. Dies teilte die Kantonspolizei am Mittwoch mit. Die Einsatzkräfte der Feuerwehr fanden im Windfang der Aula eine brennende und stark rauchende Schmutzschleuse aus Gummi vor.