Schweiz: Desinformation und Cyberangriffe – VBS bekommt ein Staatssekretariat

Auch wegen des Krieges in der Ukraine bekommt das VBS ein Staatssekretariat. Hier im Bild ein zerstörter Wohnblock in Irpin.

Das VBS (Eidg. Departement für Verteidigung, Bevölkerungsschutz und Sport) bekommt ein Staatssekretariat. Dieses wird im Departement strategische Grundlagen zur gesamtheitlichen Weiterentwicklung der Sicherheitspolitik erarbeiten und koordinieren, wie VBS-Chefin Viola Amherd an einer Pressekonferenz mitteilt. «Der Krieg in der Ukraine zeigt, wie in heutigen Konflikten neben militärischen Mitteln auch die weiteren Mittel der hybriden Kriegsführung eingesetzt werden», schreibt der Bund in einer Medienmitteilung. «Diese reichen von Desinformation und Beeinflussung sowie Cyberangriffen über Druckausübung und Erpressung bis hin zu verdeckten Operationen», so der Bund weiter. «In diesem Kontext ist es wichtig, Sicherheitspolitik nicht auf die Verteidigungspolitik zu beschränken und den zivilen Bereich im VBS zu stärken.»