Désirée Pomper wird stellvertretende Chefredaktorin von 20 Minuten.

Désirée Pomper (37) startete 2009 im Ressort Inland & Politik von 20 Minuten. 2012 übernahm sie dessen Leitung. Seit 2018 verantwortet sie zusätzlich die Leitung des Reporter-Teams. Anfang 2019 übernahm sie zudem die Führung des Ressorts Story, das sie seit 2021 gemeinsam mit dem Ressort Video Formate leitet. Seit Sommer 2019 ist Pomper Mitglied der Chefredaktion von 20 Minuten. Sie studierte in Genf Internationale Beziehungen und war 2014 an der Columbia School of Journalism in New York.

Sandro Spaeth (41) ist seit 2012 als Ressortleiter Wirtschaft bei 20 Minuten tätig. Seit Anfang 2018 ist er Teil der Redaktionsleitung. Im Wirtschaftsjournalismus machte Spaeth unter anderem mit seinem Format «Live aus dem Chefbüro» auf sich aufmerksam. Er absolvierte die Diplomausbildung Journalismus an der Schweizer Journalistenschule MAZ und bildete sich 2017 an der Columbia School of Journalism in New York weiter. Derzeit erlangt Spaeth den Master of Advanced Studies (MAS) in Communication Management and Leadership an der Zürcher Hochschule für Angewandte Wissenschaften (ZHAW).