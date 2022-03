Dessertwein ABC: Was genau ist eigentlich Süsswein?

Dessertwein ist ein stark süsser Wein, der am Ende einer Mahlzeit als Begleitung zu Nachtisch oder Zigarren zum Einsatz kommt. Besonders gut passt er zu Pfirsich- oder Aprikosentartes, geschmorten Äpfeln, Crème brûlée oder Crêpe Suzette. Er ergänzt aber auch Salziges.

Wie wird Süsswein getrunken?

Ab wann ist ein Wein ein Süsswein?

Da ein Dinner heutzutage meistens auch mit Rot- oder Weisswein, oder aber mit den aktuell beliebten Cocktails endet, geriet Dessertwein etwas in Vergessenheit.

Wie wird Dessertwein hergestellt?

Letzteres ist auch bei Likörwein der Fall, weshalb dieser auch zu den Süssweinen gehört. Winzerinnen und Winzer stoppen dann die Gärung des zuckerreichen Mostes und setzen Alkohol oder aufgespriteten Most zu. Hefen werden abgetötet und eine weitere Umwandlung von Zucker in Alkohol findet statt. Das passiert auch bei Portwein oder Sherry.

