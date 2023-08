Unterwäsche: Dessous sind für Royals tabu – diese Regeln gelten

So darf sich eine Prinzessin Kate oder eine Prinzessin Eugenie nicht einfach so aussuchen, was sie anzieht. Selbst wenn Kate unbedingt den neuesten Trend mitmachen will – sie darf nicht. Zumindest würde das überhaupt nicht gern gesehen und wohl in den britischen Medien zerrissen. Denn für britische Royals gelten strikte Outfit-Regeln.