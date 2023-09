Destabilisierung: So übt Putin mit Geflüchteten Druck auf Europa aus

Experten sind sich einig: Russland will Europa gezielt mit Geflüchteten destabilisieren.

Auch jetzt versuchen Menschen wieder, durch die Wälder von Weissrussland nach Polen und so in die EU zu kommen.

Polen hat schon 2021 Polizisten an die belarussische Grenze geschickt. Der dortige Diktator Alexander Lukaschenko hatte gezielt Tausende Flüchtlinge an die Grenze geschickt.

Putins Konflikt mit Westeuropa wird längst nicht mehr nur auf dem Schlachtfeld in der Ukraine ausgetragen. Cyberangriffe sind an der Tagesordnung, ein erklärtes Ziel ist die Destabilisierung westeuropäischer Demokratien. Das geschieht auch, indem Russland Menschen aus Syrien, Afghanistan, der Türkei und auch afrikanischen Staaten hilft, nach Europa zu gelangen. Die wichtigsten Antworten.

Wie geht Russland vor?

Russland und Weissrussland vergeben laut Migrationsexperte Eduard Gnesa* grosszügig Touristen- und Studentenvisa. So können die Menschen, die nach Europa wollen, nach Moskau oder Minsk fliegen. Von dort aus fahren sie Busse an die polnische Grenze, aber auch in Länder wie Tschechien. «Sie zeigten uns die besten Stellen zum Überqueren der Grenze, dort, wo es viel Wald zum Verstecken gibt», schilderte ein Geflüchteter aus Afghanistan gegenüber der «Grupa Granica», einem Zusammenschluss von NGOs und Anwohnern im Grenzgebiet.