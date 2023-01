Alain Berset wird in der E-Mail-Affäre vom Sonderermittler gegrillt

Ausserdem reagierte Lauener auf die Anfrage einer «Blick»-Redaktorin, in der es um eine negative Berichterstattung über Bersets Amtskollegen Ignazio Cassis gehen sollte.

So war Bersets Kommunikationschef gerne bereit, für einen Artikel Auskunft zu geben, der Aussenminister Cassis in ein schlechtes Licht rücken sollte.

Ausserdem legen E-Mails von Lauener an eine «Blick»-Redaktorin eine geplante «Destabilisierung von Ignazio Cassis» nahe.

In dem regen Austausch zwischen Alain Bersets Kommunikationschef Peter Lauener und Marc Walder, dem Konzernchef der «Blick»-Herausgeberin Ringier, könnte es zu Amtsgeheimnisverletzungen gekommen sein. Nun kommen weitere Details ans Licht.

Aktuell befragt Sonderermittler Peter Marti den Bundesrat Alain Berset, Ringier-Chef Walder und Lauener zu den Vorfällen. In der Befragung gehe es unter anderem auch um einen Austausch zwischen Lauener und einer «Blick»-Redaktorin, bei der es um eine «Destabilisierung von Bundesrat Cassis» ging, wie « CH Media » berichtet. Das bedeutet: Ignazio Cassis sollte in der Presse negativ dargestellt werden.

So schrieb die «Blick»-Redaktorin an Bersets Kommunikationschef im Jahr 2020 in einer E-Mail: «Ich schreibe einen Artikel über Herrn Cassis und warum er im Bundesrat immer noch nicht recht angekommen scheint». Lauener schrieb unmittelbar zurück: «Gerne. Ich melde mich.»