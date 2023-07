Ordnung halten: Der «ADHD-Cart» sorgt für ein aufgeräumtes Zuhause

In einem normalen Leben fällt viel Gerümpel an: Während du in deiner Wohnung lebst, verteilst du auch Dinge in den Räumen, die eigentlich einen anderen fixen Platz haben – so liegt die Haarbürste auf dem Sofa, aus irgendeinem Grund ist eine Sonnenbrille in der Küche und in deinem Badezimmer steht eine wiederverwendbare Trinkflasche, die du schon lange mal auswaschen wolltest.

Es gibt aber Tricks, wie du deine Wohnung immer vorzeigbar halten kannst – auch ohne ständig zu putzen. Einige dieser Tricks zeigt Tiktok Creator Destini Ann, die sich selbst als «ADHD Mom», also als Mutter mit ADHS bezeichnet. Ihr Lieblingstrick: der «ADHD Cart».

Im Video ist ein kleines, weisses Wägeli mit Rollen zu sehen. Sie erklärt: «Das ist mein ADHS-Wagen. Tagsüber werfe ich da einfach alles rein, was irgendwie nicht am richtigen Platz ist», und wirft ein iPad, eine Handtasche und andere Dinge in die Körbchen. Am Abend wird das Wägeli dann aussortiert und alles an seinen Platz gelegt.

«Ich bräuchte Wochen, um das Zeug dann zu versorgen»

«Ist es hässlich? Ja, aber es ist viel einfacher, dieses Wägeli in einem Schrank zu verstauen, falls Besuch kommt, anstatt die ganze Wohnung aufzuräumen», sagt Destini Ann weiter. In den Kommentaren bekommt sie viel Zuspruch und andere Menschen teilen ihre eigenen Tipps. So empfiehlt eine Kommentar-Schreiberin einen grossen Korb, falls man das Wägeli weniger passend findet.

Solche Wägen werden oft auch als Barwägen verwendet oder in Küchen genutzt, um alle wichtigen Dinge zur Hand zu haben. IMAGO/Pond5

Aber nicht alle sind von der Idee überzeugt. Ein anderer User schreibt: «Mit dieser Methode hätte ich einfach ein Wägeli voller Krimskrams. Ich bräuchte Wochen, bis ich das Zeug dann endlich versorge», und andere sind der Meinung, dass das Verstauen und das anschliessende Aufräumen nur zusätzliche Arbeit macht.

Weitere Tipps

In ihrem Video teilt Destini Ann noch weitere Tipps, die ihr helfen, ihre Zeit besser zu managen und fokussiert zu bleiben. Ein Trick, um die Zeit nicht aus den Augen zu verlieren, sind Youtube-Videos mit Timer: Ihr helfe das, sich während einer bestimmten Zeit auf eine bestimmte Aufgabe zu konzentrieren – ohne ständig abgelenkt zu werden.

Speziell: Während ihr das ADHS-Wägeli beim Aufräumen hilft, verzichtet die US-Amerikanerin auf Wäschekörbe. Damit die Kleidung nicht ewig lange herumliegt, wird sie immer direkt vom Tumbler zurück in den Schrank versorgt, wie sie im Video erklärt.