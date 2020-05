Berühmte Freundin

Detail verrät, wer Archie das Kinderbuch geschenkt hat

Das von Papi Harry gefilmte Video von Meghan und Archie entzückte am Mittwoch die Welt. Wer genauer hinschaut, erkennt auf dem Umschlag einen Hinweis, wer ihm das Buch geschenkt hat.

Mehr als vier Monate lang hat die Öffentlichkeit den kleinen Archie nicht mehr zu Gesicht bekommen Zum ersten Geburtstag des jüngsten Windsor-Sprosses am Mittwoch kam dafür gleich die volle Jöö-Ladung: Herzogin Meghan (38) und Prinz Harry (35) haben ein zweieinhalbminütiges Video von ihrem Sohn auf Social Media geteilt, das herziger nicht sein könnte.

Darin sitzt Archie in einem einfachen weissen Body auf Mamis Schoss. Sie liest ihm aus dem Kinderbuch «Duck! Rabbit!» vor, er hilft eifrig beim Blättern, lächelt die Bilder an und kaut zwischenzeitlich gar auf dem Buch herum. Papi Harry hält die Handy-Kamera und ist immer wieder kichernd zu hören. Entstanden ist der Clip für die Charity-Kampagne der Organisation Save the Children, die Harry und Meghan unterstützen.