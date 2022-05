Steigende Produktionskosten: Detailhändler erhöhen Getränkepreise – und es wird noch teurer

Auch andere Produkte betroffen

«Steigende Einkaufspreise»

Der Discounter Aldi bezeichnet die Situation am Rohstoffmarkt als allgemein sehr angespannt. «Bereits seit Monaten ist die Marktlage geprägt von anhaltenden Herausforderungen der internationalen Seefracht, der Omikron-Welle, dem grundsätzlichen, internationalen Mangel an LKW-Fahrern und den gestiegenen Kosten für Energie und Rohstoffe», so ein Sprecher. Der Krieg in der Ukraine verschärfe die Herausforderungen in Bezug auf die Lieferketten und die Rohstoffbeschaffung noch weiter.