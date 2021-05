Lebensmittelsicherheit gefährdet - Detailhändler schlagen wegen Pestizid-Initiative Alarm

Produkte – zum Beispiel Frischkäse – könnten schneller verderben, wenn durch die Initiative Desinfektionsmittel in der Produktion verboten würden, sagen Gegner.

Händler, Hersteller und der Nahrungsmittelindustrieverband sehen mit einer Annahme die Lebensmittelsicherheit in Gefahr.

Am 13. Juni stimmt die Schweiz über die Volksinitiative «Für eine Schweiz ohne synthetische Pestizide» ab.

Hersteller und Händler sind im Falle einer Annahme der Pestizid-Initiative besorgt, berichtet die «SonntagsZeitung» . Die Initiative verbiete Desinfektionsmittel in der Produktion. Das könne zu Lebensmittelvergiftungen führen. Die Hygiene-Standards basieren auf dem Einsatz von Desinfektionsmitteln, sagt Mario Irminger, Präsident der IG Detailhandel, die aus Coop, Migros und Denner besteht. «Werden diese Mittel gemäss Pestizidinitiative verboten, sinkt die Lebensmittelsicherheit in der Schweiz und lebensmittelbedingte Erkrankungen können zunehmen», so Irminger zur Zeitung.