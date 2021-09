Coop : Detailhändler verstärkt Kampf gegen Food Waste

Coop will bis 2026 rund 500 Supermärkte in das Abhol- und Verteilsystem von sozialen Organisationen wie «Tischlein deck dich» integrieren.

Die abgelaufenen Lebensmittel würden gemeinsam mit Leergütern wie PET-Flaschen in die Verteilzentrale zurücktransportiert, so der Detailhändler.

Der Detailhändler Coop will in Zusammenarbeit mit den sozialen Organisationen «Tischlein deck dich» und Schweizer Tafel laut einer Medienmitteilung künftig 5000 Tonnen Lebensmittel retten und 25 Millionen Teller armutsbetroffener Menschen füllen. «Coop setzt sich umfassend für die Vermeidung von Food Waste ein und spendet bereits seit 2005 Lebensmittel, die qualitativ einwandfrei sind, jedoch nicht mehr verkauft werden können», schreibt Coop. Nun werde das bestehende Abhol- und Verteilsystem in den Verkaufsstellen ausgebaut und so die Menge der geretteten Lebensmittel verdoppelt. Bis 2026 würden rund 500 Supermärkte in das Abhol- und Verteilsystem der Schweizer Tafel und von «Tischlein deck dich» integriert.