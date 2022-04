Food-Waste – Detailhändler werfen tonnenweise Toastbrot-Anschnitte ins Tierfutter

Bundesrat will Food-Waste verringern

Fast ein Drittel der für den Konsum produzierten Lebensmittel wird in der Schweiz verschwendet oder unnötig weggeworfen. Das sind rund 330 Kilogramm Abfall pro Kopf und Jahr. Der Bundesrat hat deshalb am Mittwoch einen Aktionsplan mit freiwilligen Massnahmen verabschiedet, der die Verminderung von Lebensmittelverschwendung beschleunigen soll. So soll es etwa eine verbesserte Angabe der Haltbarkeitsdauer für bestimmte Produkte geben. Alle Unternehmen der Lebensmittelbranche, Bund, Kantone und Gemeinden sind an dem Plan beteiligt. Bis 2030 soll der Food-Waste so in der Schweiz im Vergleich zum Jahr 2017 halbiert werden.