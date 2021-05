Abstimmungen 13. Juni - «Detailhandel fährt Angstkampagne gegen die Agrar-Initiativen»

1 / 6 Der Detailhandel solle sich «mehr engagieren» im Kampf gegen die zwei Agrar-Initiativen, über die die Schweiz am 13. Juni abstimmt, so der Bauernverband. 20min/Taddeo Cerletti Nun äussern sich die Detailhandelsriesen Coop, Migros und Denner kritisch zur Pestizid-Initiative. 20min/Michael Scherrer Dominik Waser vom Komitee der Pestizid-Initiative kritisiert, dass die Gegnerschaft Druck auf die Grossverteiler ausübe. privat

Darum gehts Der Bauernverband fordert den Detailhandel auf, sich gegen die Agrar-Initiativen einzusetzen.

Coop, Migros und Denner äussern sich kritisch zur Pestizid-Initiative.

Die Initianten der Initiative sagen, ihre Gegner würden eine Angstkampagne betreiben.

Der Detailhandel solle sich stärker engagieren im Kampf gegen die zwei Agrar-Initiativen, über die die Schweiz am 13. Juni abstimmt. So steht es in einem internen Dokument des Bauernverbandes, das 20 Minuten vorliegt.

Die Detailhandelsriesen Coop, Migros und Denner äusserten sich kürzlich kritisch zur Pestizid-Initiative. In einem Artikel im «Tagesanzeiger» zeigt sich der Präsident der IG Detailhandel, Mario Irminger, hinsichtlich eines möglichen Verbotes von Bioziden beunruhigt: Die Stoffe seien für die Desinfektion in der Lebensmittelproduktion, etwa beim Zuschneiden von Fleisch, unerlässlich. Deshalb gefährde ein Verbot von Bioziden durch die Pestizid-Initiative die Lebensmittelsicherheit in der Schweiz.

«Mächtiger Detailhandel will Abstimmungskampf beeinflussen»

Diese Aussagen der Detailhändler stossen Dominik Waser, Komiteemitglied der Pestizid-Initiative, sauer auf. Er kritisiert, dass die Gegnerschaft Druck auf den Detailhandel ausübe. Die Behauptung der IG Detailhandel und des Bauernverbands, die Initiative wolle ein Verbot von Bioziden als Desinfektionsmittel, sei eine bewusste Fehlinformation: «Die mächtige Agrarlobby versucht mit einer Angstkampagne den Abstimmungskampf zu beeinflussen.»

Die Pestizid-Initiative fordere ausdrücklich ein Verbot von synthetischen Pestiziden und erwähne Biozide mit keinem Wort, sagt Waser. «Auch Bio-Bauern, die viel strengere Auflagen haben, desinfizieren ihre Maschinen mit Bioziden. Deshalb ist es völlig abwegig, zu behaupten, wir wollten ihnen diese verbieten.» Bei einer allfälligen Umsetzung der Initiative entscheide der Bund, ob er die Biozide zu den Pestiziden zählen wolle oder nicht. «Die Initiative will chemisch-synthetische Pflanzenschutzmittel nicht mehr in den Lebensmitteln. Alles andere wäre absurd und wird uns mitten im Abstimmungskampf von den Gegnern in den Mund gelegt», so Waser.

Bauernverband verteidigt Vorgehen

Im internen Dokument schreibt der Bauernverband, er werde im Abstimmungskampf «insbesondere bei der Lebensmittelindustrie und dem Detailhandel intervenieren, sich mehr zu engagieren.» Sandra Helfenstein, Kommunikationsleiterin des Schweizer Bauernverbandes, bestätigt das. «Die Detailhändler wären von der Pestizid-Initiative enorm betroffen, da die Initiative zu viel mehr Einkaufstourismus führen würde. Bis jetzt haben sie sich aber sehr zurückgehalten . » Deshalb sei es legitim, den Detailhandel aufzurufen, sich zu engagieren.

Helfenstein sagt, das Initiativkomitee interpretiere seinen eigenen Initiativtext um. «Der Oberbegriff Pestizide umfasst Biozide per Definition ebenfalls. Die Initianten wollen nun mitten im Abstimmungskampf zurückrudern.»

Detailhändler wehren sich gegen Vorwurf der Falschinformation

Die Detailhändler weisen den Vorwurf, Fehlinformationen zu streuen, zurück. Marcel Schlatter, Leiter der Migros-Medienstelle, sagt: «Gemäss dem Bundesrat wären bei einer konsequenten Umsetzung des Initiativtextes Biozide in der Tat verboten.»

Patrick Marty, Leiter Geschäfts- und Medienstelle der IG Detailhandel sagt, man stütze sich punkto Lebensmittelsicherheit auf die Botschaft des Bundesrates: «Dieser weist unmissverständlich darauf hin, dass ohne Biozide die Einhaltung der Hygienevorschriften und die Gewährleistung der Sicherheit der Lebensmittel erschwert wäre. Der Initiativtext hält darüber hinaus klar fest, dass der Einsatz von synthetischen Pestiziden in der Verarbeitung verboten sein soll.»

Engagierter Abstimmungskampf Was dürfen Bundesräte? Der SVP-Bundespräsident Guy Parmelin wird in den internen Dokumenten des Bauernverbands ebenfalls erwähnt: «Er setzt sich wirklich ein», heisst es darin. Dominik Waser findet, Parmelin betreibe einen aktiven Abstimmungskampf, der das Mass, in dem sich ein Bundespräsident engagieren sollte, übersteige. Brisant ist das Thema, weil erst kürzlich in der SRF-Arena die SP-Bundesrätin Simonetta Sommaruga für ihren Einsatz kritisiert worden war: «Sie rennt von PR-Aktion zu PR-Aktion, die Linken können machen, was sie wollen und müssen sich nicht an die Regeln halten», kritisierte SVP-Nationalrat Christian Imark Sommarugas Engagement für das CO₂-Gesetz.