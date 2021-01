Seit Montag gilt schweizweit die Homeoffice-Pflicht. Doch nicht jeder Arbeitnehmer arbeitet von zuhause so zuverlässig, wie es der Arbeitgeber von ihm verlangt. Deshalb setzen einige Arbeitgeber einen Detektiv, wie Erich Wunderli, auf den Arbeitnehmer an.

Detektiv entlarvt viele Homeoffice-Sünder

Wunderli rechnet im Zuge des neuen Lockdowns mit einer Zunahme der Aufträge. Zu seinen Kunden zähle er beispielsweise Versicherungen, Bankern oder Architekturbüros. Und: bei jedem dritten Einsatz stelle er fest, dass im Homeoffice keine Arbeit geleistet wird, so Wunderli.

Gemäss dem Datenschutzgesetz darf man in den eigenen vier Wänden nicht überwacht werden. Demnach beginnt die Überwachung für Wunderli erst, wenn die verdächtige Personen das Haus verlässt. Die Detektive rücken nur aus, wenn ein Verdacht vorliegt. «Wir fragen immer nach, warum diese Person überwacht werden soll. Daraufhin kommt meistens die Antwort, dass man über verschiedene Arbeitskollegen gehört hat, dass der Mitarbeiter es mit dem Home o ffice nicht so genau nimmt », so Wunderli.