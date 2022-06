Von Shakira beauftragt: Detektive sollen Piqués Untreue aufgedeckt haben

Diese seien Piqué unter anderem auf Schritt und Tritt gefolgt, als er in den Nachtclubs und Bars von Barcelona unterwegs war. Dabei sollen Fotos entstanden sein, die den Barça-Verteidiger bei einem Seitensprung zeigen. Es sei nicht Shakiras Ziel, dass diese Bilder je an die Öffentlichkeit gelangen. Im Gegenteil: In der TV-Sendung «El Gordo y la Flaca» heisst es, die Musikerin habe dafür bezahlt, dass die Fotos in privaten Händen bleiben.