Kündigen Rammstein mit Album «Zeit» das Ende ihrer Karriere an?

Am Freitag brachte die Gruppe ihr neues Album «Zeit» heraus.

Im Track «Zeit» wie auch in «Adieu» gibt es Zeilen, die vermuten lassen, dass die Band bald ihre Musikkarriere an den Hacken hängen könnte.

Rammstein hat am Freitag ihr neues Album «Zeit» herausgebracht.

Neun neue Songs erwarten die Fans der Band Rammstein auf deren neuem Album «Zeit», welches am Freitag erschienen ist. Es ist das erste Album der deutschen Erfolgsgruppe seit drei Jahren. Doch obschon nach dieser Wartezeit eigentlich feiern angesagt wäre, löst die neue Platte bei vielen Hörerinnen und Hörern Sorgen und Beunruhigung aus.

Der Grund dafür? In den Songtexten dreht sich verdächtig viel um das Thema Abschied. Vor allem der sechsminütige Titelsong «Zeit», der bereits vor einem Monat erschienen ist, löst bei vielen Fans Besorgnis aus. Im Lied singt Frontmann Till Lindemann, der im nächsten Jahr 60 Jahre alt wird, Zeilen wie: «Wenn unsere Zeit gekommen ist, dann ist es Zeit, zu gehen» und «Aufhören, wenn es am schönsten ist, die Uhren bleiben stehen.» Mit dem letzten Track des Albums heizt die Band die Gerüchte noch zusätzlich an, denn dieser trägt ausgerechnet den Titel «Adieu».