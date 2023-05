SRG-Wahlumfrage: Erste Ergebnisse zum 18. Juni 2023

Die «Freunde der Verfassung» und die Bewegung «Mass-voll» ergriffen das dritte Referendum gegen das Covid-19-Gesetz. 68 Prozent bestätigten das Gesetz jedoch in der ersten Wahlumfrage der SRG.

Alle drei Vorlagen wurden in einer ersten Wahlumfrage der SRG angenommen, die deutlichste Zustimmung gab es bei der OECD-Mindeststeuer.

Dem Schweizer Volk werden am Wahlsonntag vom 18. Juni 2023 drei Vorlagen zur Abstimmung vorgelegt: das obligatorische Referendum über die OECD-Mindeststeuer, der indirekte Gegenvorschlag zur Gletscher-Initiative (Klimaschutz-Gesetz) sowie zum dritten Mal das Referendum zum Covid-19-Gesetz.

OECD-Mindeststeuer

Die Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (OECD) und die G20-Staaten möchten in 138 Ländern eine Besteuerung in Höhe von 15 Prozent für Grosskonzerne durchsetzen. Bisher besteht die Möglichkeit für multinational operierende Konzerne, ihre Einkünfte in Steueroasen tief oder gar nicht besteuern zu müssen. Zudem soll die Mindeststeuer den internationalen Steuerwettbewerb bekämpfen.