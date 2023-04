Kanton St. Gallen: Deutlicher Anstieg der häuslichen Gewalt

In 679 Situationen waren eines oder mehrere Kinder anwesend. Von insgesamt 1100 Kindern ist ein unbestimmter Teil mehrmals in Polizeieinsätze involviert gewesen. (Symbolbild)

Im Kanton St. Gallen stiegen die Interventionen im häuslichen Bereich im Vergleich zum Vorjahr um rund 14 Prozent an.

Die Fälle mit häuslicher Gewalt stiegen im Kanton St. Gallen deutlich an.

Im Kanton St. Gallen stiegen die Interventionen im häuslichen Bereich im Vergleich zum Vorjahr um rund 14 Prozent an. Im Jahr 2022 mussten die Kantons- und die Stadtpolizei St. Gallen insgesamt 1655 mal intervenieren. 2021 waren es 1448 Einsätze und im Jahr 2020 waren es noch 1185, wie der Kanton St. Gallen am Dienstag in einer Mitteilung schreibt.