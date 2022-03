Hilfe im Ukraine-Krieg – 420’000 statt 120’000 Franken – Luzern muss Ukrainerinnen mehr Geld spenden

Vergleicht man die Beiträge der umliegenden Kantone, mutete der Luzerner Beitrag tatsächlich knausrig an: Während Schwyz (300’000 Fr.) oder Zug (250’000 Fr.) gut zwei Franken pro Einwohner aufwenden, sind es in Luzern (120’000 Fr.) gerade einmal 29 Rappen pro Person. In Uri (50’000 Fr.) sind es immerhin noch 1.3 Franken und in Graubünden (200’000 Fr.) ein Franken pro Einwohner. Spitzenreiter sind hier Obwalden (80’000) mit 2.7 Franken und Glarus mit 3.3 Franken pro Person. Die Luzerner Finanzdirektion verteidigte sich im Vorfeld damit, dass man aktuell nicht wisse, wie viel Geld überhaupt benötigt werde, um den Menschen vor Ort zielgerichtet zu helfen, sagte Yasmin Kunz, Leiterin Kommunikationsstelle.