Deutsche flüchtete nach Gruppenvergewaltigung ins Badezimmer

Sechs deutsche Männer wurden am 13. Juli 2023 in Palma de Mallorca in Gewahrsam genommen.

Am vergangenen Donnerstag soll es in Playa de Palma zu einer Gruppenvergewaltigung einer 18-Jährigen gekommen sein.

Am Donnerstag um 3.40 Uhr stürmte die spanische Polizei die Zimmer 322 und 323 eines Hotels in Platja de Palma, im Zentrum von Palma de Mallorca . Die Beamten nahmen dabei fünf deutsche Männer wegen der angeblichen Gruppenvergewaltigung einer 18-jährigen Deutschen fest. Stunden später erfolgte die sechste Festnahme. Dabei soll es sich um jenen Mann handeln, mit dem das Opfer ursprünglich einvernehmlichen Sex gehabt hatte.

Wie «Diario de Mallorca» berichtet, seien die sechs Verdächtigen am Samstag über mehrere Stunden von Haftrichter Antoni Rotger befragt worden. Fünf der Männer müssen auf Mallorca in Untersuchungshaft, eine Freilassung gegen Kaution lehnte ein Gericht am Samstag ab, teilte eine Justizsprecherin am späten Abend mit. Der sechste Mann wurde freigelassen. Die Polizei bestätigte nach Auswertung der Handys der Festgenommen: Einer der mutmasslichen Täter hatte die Vergewaltigung mit seinem Handy gefilmt.

Nach der Tat wollte einer sie ins Hotel begleiten

Anschliessend soll einer der mutmasslichen Täter der jungen Frau angeboten haben, sie zu dem Hotel zu begleiten, in dem sich ihre Freundinnen aufhielten. Von dort aus rief das Opfer schliesslich die Polizei. Der Mann soll in dem Moment zugegeben haben, dass die Männergruppe zu weit gegangen sei.

Im Fall einer Verurteilung drohen den Verdächtigen Haftstrafen von zehn bis zwölf Jahren. Der Fall erinnert an eine Gruppenvergewaltigung 2016 in Pamplona, die in Spanien für viel Aufsehen gesorgt hatte. Damals hatten fünf junge Männer eine Frau in einem Hauseingang vergewaltigt und dabei gefilmt. Ein zunächst sehr mildes Urteil gegen diese als «Manada» bezeichneten Männer löste Demonstrationen im ganzen Land aus. Das Sexualstrafrecht wurde in der Folge geändert. Das neue «Nur Ja heisst Ja»-Gesetz führte jedoch unerwartet zur vorzeitigen Haftentlassung vieler Sexualverbrecher und stürzte die Regierungskoalition in eine Krise.